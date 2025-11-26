Работы на десятилетия: каковы перспективы реализации мирного плана по Украине

Обсуждение мирного плана САШ из 28 пунктов и его европейская «эрзац-версия» из 19 пунктов по-прежнему в центре внимания мировых СМИ. Насколько реалистичен этот план? В полной ли мере они отвечает российским интересам? На эти и другие вопросы «МК» ответил чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Василий Корчмарь.

В 2013-2014 годах он возглавлял делегацию МИД России и был сопредседателем от российской стороны Объединённой контрольной комиссии по проведению миротворческой операции в зоне молдово-приднестровского конфликта.

- Василий Семенович, в США заявили, что Киев согласился с американским планом по Украине, есть незначительные детали, которые нужно проработать. Как к этому стоит относиться?

- Наш президент неоднократно говорил, что цели СВО должны быть достигнуты. Имелись в виду демилитаризация и денацификация Украины. В плане Трампа предлагается создать демилитаризованную зону, но не указывается, кто будет решать эти вопросы.

Не уточняется, какой будет ширина демилитаризованной зоны, так называемой «серой» зоны.

Важный вопрос: кто будет контролировать соблюдение соглашения двумя сторонами и не возобновление огня? Предполагается, что это будут контролировать дроны и спутники, но на деле это ничего не даст. Любая скрытая провокация со стороны Украины может привести к возобновлению боевых действий.

А учитывается в нем, что в этой зоне останутся люди? То есть здесь нужно было бы затронуть и гуманитарную сторону: кто будет заниматься гуманитарными вопросами? Далее. Кто будет проводить разминирование в демилитаризованной зоне? Сколько мин было набросано на линии соприкосновения!

Когда проводится миротворческая операция под эгидой ООН, то, наряду с военными миротворцами, туда направляются и гражданские наблюдатели, которые должны контролировать проведение выборов и принятие законов. То есть это целый набор мер, которые предполагают уже после прекращения огня.

- Отмечается, что выборы на Украине пройдут через 100 дней после прекращения огня...

- Да, но кто будет наблюдать за этими выборами? Как они будут проводиться? Я уже упоминал гражданских наблюдателей ООН, которые обычно вводятся в зону конфликта и действительно следят за возвращением беженцев, принятием законов, проведением выборов. То есть такой серьёзный процесс нельзя пускать на самотёк.

- А то, что касается денацификации?

- В плане Трампа говорится о том, что будет общая амнистия для всех, а затем должен быть запрещён нацизм в стране. Каким образом это будет проходить, кто будет контролировать? И как можно провести амнистию тем нацистам, которые совершали злостные преступления во время войны? Вопросов больше, чем ответов.

Напомню, что 15 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с проявлениями героизации нацизма. Кто выступил против? Украина, Великобритания, Франция, Япония, Канада, Италия и так далее. Поэтому тут можно сомневаться, что борьба с нацизмом и денацификацией будет проходить в рамках международного права и в соответствии со всеми документами, которые приняты в рамках ООН.

- Трамп действительно заинтересован в мире на Украине?

- В результате переговоров Вашингтона и Киева было подписано соглашение о добыче полезных ископаемых на территории Украины. Вот главная мотивация для США того, что необходимо сейчас каким-то способом решать вопрос о завершение военных действий на территории Украины.

- Какие еще подводные камни видны в соглашении?

- В этих предложениях нет упоминания о проведении двухсторонних российско-украинских переговоров. Фактически эти 19 пунктов, которые остались от 28, предполагают подписание соглашения по каждому направлению, предполагают встречу рабочих групп — российской и украинской сторон. Без этого не обойтись. А сейчас в этом плане Трампа Украина даже не упоминаются.

На самом деле, я бы назвал план аморфным и очень смутным. Этот план требует большой работы.

В составлении плана чувствуется рука бизнес-дипломатии. Здесь есть пункты, которые предполагают некоторые экономические направления, которые на Западе считают очень перспективными.

С другой стороны, многие темы просто не прописаны. Допустим, США и страны Западной Европы признают Крым и Донбасс под российским контролем, а что с Запорожской и Херсонской областями? Предлагается, чтобы река Днепр, которая имеет очень важное стратегическое значение как для западных стран, так и для Киева, сохраняла связь с реками Днестр и Дунай, который выходит на западноевропейские страны.

Ещё пока неизвестно, какая будет судьба города Одессы. Напомню, 74% акватории Чёрного моря уже контролируются блоком НАТО. Уже неоднократно были сделаны заявления, что Франция и Великобритания готовят свои контингенты для отправки на Украину, но с условием, что они не будут находиться на линии соприкосновения.

Вывод такой: есть опасность, что согласование пунктов плана Трампа будет затянуто на очень долгий период. И уповать на то, что так быстро пройдёт прекращение огня, перемирие, разведение войск, демилитаризации и денацификация, невозможно. Этот процесс займёт очень много времени.

План предполагает очень большую работу на многие годы.

Самое опасное в том, что план предполагает закрепление контроля США, Великобритании и других стран Запада над территорией Украины. Естественно, власть в Киеве уже не субъектна. Украина стала объектом внешней политики, но не субъектом. Поэтому сложно рассчитывать на то, что действительно Соединённые Штаты Америки и другие вассалы этой страны будут предпринимать все усилия, чтобы на Украине был мир, не было нацизма, чтобы там прошли нормальные выборы и сменилась власть, которая будет заботиться о населении своей страны. Сотни миллиардов долларов было выделено Соединёнными Штатами Америки и западными странами, чтобы перестроить украинское общество, создать атмосферу русофобии и ненависти к Российской Федерации.