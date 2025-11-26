Матвиенко рассказала о несоответствиях в данных по применению госорганами российского софта

Перевод госорганов в России на отечественное программное обеспечение (ПО) — важнейшая тема, требующая четкой межведомственной координации. Об этом 26 ноября во время пленарного заседания палаты регионов заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам «правительственного часа» с участием зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Григоренко, который выступил перед сенаторами по теме внедрения цифровых технологий для достижения национальных целей развития России.

«Есть данные, что до половины тех, кто по официальной статистике указан как использующие российское ПО, не применяют его или используют его в тестовом режиме», — сообщила спикер.

Особенно, по ее словам, это касается узкоспециализированного софта: по словам Матвиенко, здесь российские решения оказываются дороже зарубежных аналогов. Она попросила Правительство обратить на этот вопрос особое внимание. 

Также спикер заявила, что в России сохраняется значительный разрыв между регионами по уровню цифровизации, что создает риски конкурентоспособности. «Цифровое неравенство не только замедляет развитие регионов, но и усиливает миграционные потоки, депопуляцию сельских территорий. Это важнейшая проблема», — считает Матвиенко.

Она обратила внимание, что нередко средства на цифровизацию расходуются в регионах неэффективно в условиях недостаточного госконтроля. «На это прошу обратить особое внимание», — отметила Валентина Матвиенко, обращаясь к Дмитрию Григоренко