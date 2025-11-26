В России назвали причину попыток Зеленского добиться встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский добивается встречи с лидером США Дональдом Трампом, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

Парламентарий оценил стремление Зеленского встретиться с Трампом, как попытку «пойти в политический ва-банк».

«Зеленскому нужна встреча с Трампом не для того, чтобы говорить о мире, а для того, чтобы убедить американского лидера продолжить конфликт, [поскольку] осознает, что это его последний шанс на удержание у власти», — обозначил Белик.

По его мнению, для президента Украины урегулирование конфликта означают скорые перевыборы, которые могут обернуться для него определенными последствиями.

«Там либо тюрьма, либо что-то и похуже», — заключил он.

Ранее стало известно о планирующейся встрече Зеленского и Трампа, на которой планируется обсудить вопросы мирного плана, которые касаются территорий и вступления страны в НАТО. Политолог Дмитрий Журавлев предсказал сценарий этого диалога.