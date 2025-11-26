Политолог оценил сокращение числа пунктов в плане США по Украине

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером прокомментировал сокращение плана США по урегулированию украинского конфликта.

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил о сокращении числа пунктов мирного плана по Украине. По его словам, их число уменьшилось с 28 до 22. Он подчеркнул, что первоначальное предложение США по Украине представляет собой не план, а концепцию.

Список из 28 пунктов был переформатирован после того, как представители ЕС, скажем так, «вписались» за Зеленского. При этом Москва до сих пор не была ознакомлена с сокращенным списком пунктов. Однако у меня есть уверенность в том, что российской стороне не понравится большая часть пунктов, которые сейчас присутствуют в обновленном плане США, и диалог будет продолжен. К примеру, в настоящее время говорится о том, что численность ВСУ будет ограничена 800 тыс. человек, а не 600 тыс., как это предполагалось ранее. Но это неприемлемо для РФ, так как до начала конфликта у Украины было 200 – 250 тыс. военнослужащих. Если же у нее будет 800 тыс. человек в армии, то это фактически будет означать подготовку к следующей войне с Россией. Кроме того, из нового плана убрали пункт о выходе ВСУ из Донбасса. Однако президент РФ Владимир Путин в связи с этим уже отмечал, что Москва готова к диалогу, но задачи СВО могут быть выполнены и военным путем. Так что вот эта возня вокруг переговорного плана не мешает нам решать соответствующие задачи. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Эксперт напомнил, что 27 ноября может состояться очередная встреча президентов США и Украины.

«После этой встречи будет понятно, что в дальнейшем станет с обновленным планом [по урегулированию украинского конфликта]. Ведь заключение некой сделки между Трампом и Зеленским, о чем постоянного заявляет американский президент, — это разговор ни о чем. Тут речь идет лишь о предварительных договоренностях Украины и США. Где тут Россия? Соответственно, пока это лишь демагогия. Если Россию что-то не устоит, то никакой план не будет подписан. Все пункты соглашения должны быть согласованы с Москвой. Россия в данном случае, как и США, – это основной игрок. А подключение европейцев, как ранее отмечали в РФ, возможно позднее – на поздних этапах согласования плана. Сейчас же они не играют особой роли в данном вопросе», - заявил политолог.

Между Соединенными Штатами и Украиной сохраняются серьезные разногласия минимум по трем ключевым пунктам предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта, среди них вопрос будущего Донбасса, ограничение численности ВСУ и членство бывшей советской республики в Североатлантическом альянсе. Об этом ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.