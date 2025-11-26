Песков высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Делать поспешные заявления об окончании конфликта на Украине на фоне обсуждения мирного плана США не стоит.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Подождите. Пока преждевременно так говорить», — прокомментировал представитель Кремля заявления о том, что стороны якобы «как никогда близки к заключению соглашения».

Песков сделал заявление о плане Трампа по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по урегулированию конфликта на Украине очень близка. Хозяин Белого дома отметил, что считал урегулирование украинского конфликта более простой задачей, но Соединенным Штатам, несмотря на все сложности, удалось достичь прогресса в ходе переговоров.