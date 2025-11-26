Путин оценил переговоры в Бишкеке

Президент России Владимир Путин высоко оценил российско-киргизские переговоры в Бишкеке.

© Российская Газета

Выступая с заявлением для СМИ, Путин выразил особую благодарность президенту Киргизии Садыру Жапарову за неформальный вечер "с глазу на глаз" накануне. Он заметил, что поговорили практически по всем направлениям.

"Сегодняшние переговоры были весьма результативными, прошли в целом в конструктивном ключе", - продолжил российский лидер.

"Все это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских связей между Россией и Кыргызстаном", - сказал он. "Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки и обменялись мнениями по насущным региональным сюжетам", - отметил Путин.

Приоритетное внимание было уделено тематике развития экономической кооперации, сообщил он.

Лидеры подписали совместное заявление, которое говорит о переходе отношений на новый, еще более продвинутый уровень.