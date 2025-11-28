Соединенные Штаты передали России параметры мирного плана, оформленные в ходе переговоров американской и украинской делегаций в Женеве.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Основные параметры были переданы — и на следующей неделе будет в Москве разговор», — отметил представитель Кремля.

Ранее план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине сократился на треть — с 28 до 19 пунктов — в результате состоявшихся 23 ноября американско-украинских переговоров в Женеве.

Раскрыта «большая победа» Зеленского в мирном плане США

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона в целом согласна с пунктами мирного плана США по Украине. Он отметил, что американский проект соглашения может быть положен в основу будущих договоренностей.