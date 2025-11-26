В России указали на обязательные пункты соглашения с Украиной

Лазейки для быстрого втягивания Украины в НАТО — неприемлемое для России жульничество, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

На обязательные пункты соглашения с Украиной депутат указал в беседе с «Лентой.ру».

«Это пока вообще не соглашение для подписания. Это соглашение для обсуждения. В данном случае можно адресоваться к словам российского президента, который сказал, что за основу для обсуждения этот вариант положить можно, но не более того, на мой взгляд. Поскольку дальше дьявол кроется в деталях, эти детали нужно обсуждать», — отметил Новиков.

Депутат напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что смысл специальной военной операции прежде всего в решении крупных вопросов стратегической безопасности Европы.

"Всякие поползновения сейчас, на фоне всего происходящего, оставить, например, лазейки для быстрого втягивания Украины в НАТО или что-то еще, выглядят неприемлемым для Российской Федерации жульничеством. Есть цели, связанные с демилитаризацией и денацификацией Украины. Они должны быть реализованы". Дмитрий Новиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

«Детализация за столом переговоров, конечно, возможна. Но вместо того, чтобы сделать этот документ более приемлемым для Российской Федерации, происходит сейчас обратный процесс, когда усилиями европейцев, усилиями Киева он делается все более тяжелым для того, чтобы его можно было обсуждать дальше конструктивно», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении числа пунктов мирного плана по Украине. По его словам, их число уменьшилось с 28 до 22.