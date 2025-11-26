Одной категории россиян предложили выплачивать дополнительные пособия

Нина Останина, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, в интервью News.ru подчеркнула, что главным условием для назначения пособий должно быть наличие ребенка.

Останина отметила, что размер этой выплаты должен быть не менее полутора прожиточных минимумов. Она напомнила, что с 2023 года единое пособие получают семьи с детьми, но при этом критерий для того, чтобы семья получила эту выплату, составляет один прожиточный минимум.

По словам главы комитета Госдумы, размер выплаты сейчас составляет 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума в различных регионах. Как уточнила она, власти предлагали установить сумму в размере двух или хотя бы полутора прожиточных минимумов.

«Тогда большее число семей смогут получать единое пособие», — подчеркнула Останина.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР, возглавляемые Леонидом Слуцким, предложили ввести ежемесячное пособие для неработающих родителей, которые воспитывают двух и более детей до семи лет.