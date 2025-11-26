Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о встречах спецслужб России и Украины в ОАЭ.

«Это представители специальных служб Украины и России — они периодически встречаются и обсуждают весьма щепетильные, я бы сказал, вопросы, в том числе касающиеся обмена пленными», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Ранее Ушаков допустил, что кто-то сливает или прослушивает закрытые разговоры.

Он также анонсировал визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.