Совфед направит запрос в СК РФ по делу о покушении на Скрипалей

Совет Федерации намерен запросить в Следственном комитете РФ информацию о перспективах расследования возбужденного несколько лет назад уголовного дела по признакам покушении на Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на территории Великобритании. Об этом на пленарном заседании палаты сообщил первый зампред ее комитета по международным делам Владимир Джабаров.

"С апреля 2018 года по настоящее время Великобритания систематически использует в политических и пропагандистских целях события, связанные с так называемым отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, в организации которого голословно обвиняют Российское государство", - сказал Джабаров.

Сенатор напомнил, что Главное следственное управление СК России расследует уголовное дело по признакам покушения на убийство Скрипалей, совершенного общеопасным способом.

"Полагаю возможным через нашего представителя в Следственном комитете России запросить информацию о дальнейших перспективах расследования этого уголовного дела. Одновременно через Генеральную прокуратуру по каналам МИД России запросить у британской стороны сведения о месте пребывания российских граждан Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль с документальным видео- или фотоподтверждением их состояния здоровья", - продолжил Владимир Джабаров.

Он добавил, что в соответствии с нормами международного права Лондон просто обязан информировать Москву о нынешней судьбе граждан России, а не заниматься безответственными обвинениями.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала его предложение.

"Уже просто стыдно, что такие государства, суверенные как бы, таким образом себя ведут. Ложь на лжи, провокация на провокации, дезинформация идет мощнейшая, где нет доли правды", - заявила она.

Напомним, осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте 2018 года были отравлены в британском Солсбери. Данный инцидент впоследствии спровоцировал международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство. Москва это категорически отрицает.