Личная выгода: Зачем Орбан «внепланово» летит к Путину

Орбан поедет в Москву для подтверждения переговоров Путина и Трампа в Будапеште на фоне приближения к мирному соглашению по Украине, заявил НСН Габор Штир.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хочет переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы понять, насколько Москва сегодня готова к заключению сделки по Украине, заявил НСН венгерский политолог Габор Штир. Виктор Орбан в пятницу, 28 ноября «вне плана» прилетит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Такая информация есть у венгерского журналиста Сабольча Паньи от источника, который знаком с деталями готовящейся поездки.

В Кремле не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Штир объяснил, к чему такая спешка.

«Если поездка состоится, она будет очень важна в контексте урегулирования украинского кризиса. Встреча Путина и Трампа в таком случае будет проходить все-таки в Будапеште. Орбану важно узнать, как идут дела. Также Орбану важно обсудить поставки нефти и газа, как этот вопрос будет решаться. Венгрия хочет получать ресурсы максимально долго. Орбану важно это и с точки зрения выборов, которые пройдут в апреле следующего года. Я не думаю, что Орбан везет в Москву какое-то послание от США или ЕС. Москва с США сейчас взаимодействует напрямую. Также у Орбана плохие отношения с Брюсселем, поэтому Европа с ним не так сильно взаимодействует по этому вопросу. Орбан хочет понять конкретно для себя, как Москва настроена на мирное соглашение. Он попробует подтвердить встречу Путина и Трампа именно в Будапеште. Это очень важно для него», - рассказал он.

Российская сторона сообщит о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».