Мэр Владимира Дмитрий Наумов отправлен в отставку

Владимирский совет народных депутатов прекратил полномочия главы города по требованию региональной прокуратуры.

© Российская Газета

Прокуратура Владимирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции и установила, что глава города Владимира Дмитрий Наумов в 2024 году предоставил недостоверные сведения о приобретенной недвижимости, а также не уведомил депутатов о конфликте интересов.

Надзорное ведомство потребовало освободить градоначальника от должности. Совет народных депутатов города Владимира досрочно прекратил полномочия Дмитрия Наумова, он удален в отставку в связи с утратой доверия.

Сейчас бывший градоначальник находится под арестом. Уголовное дело по обвинению его в получении взятки направлено для рассмотрения в суд.