Путин отметил поддержку русского языка в Киргизии

Россия ценит внимание властей Киргизии к вопросам поддержки русского языка в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров, передает РИА Новости.

Русский язык имеет статус официального в Киргизии.

В 2023 году Путин и Жапаров дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии девяти средних школ с обучением на русском языке. Первые три из девяти школы откроются открыть к 1 сентября 2027 года, рассказал российский лидер.

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Пока президенты шли к аэропорту, артисты исполняли русскую народную песню «Калинка-малинка», танцевали и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

Позднее Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.

Ранее в Москве обсудили поддержку русского языка и языков народов России.