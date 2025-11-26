Путин анонсировал подписание пакета важнейших соглашений с Киргизией

Представители России и Киргизии подпишут пакет важнейших для обеих сторон документов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, его слова приводит ТАСС.

Он назвал повестку для переговоров «весьма объемной».

«К подписанию подготовлено программное совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные задачи по укреплению российско-киргизского сотрудничества», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что «будет подписан пакет важнейших межправительственных и межведомственных документов в торгово-экономической, миграционной, образовательной и других областях».

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Ранее в Кремле анонсировали «сверхбольшой» визит Путина в Индию.