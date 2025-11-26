Президент России Владимир Путин во время торжественной встречи с главой Киргизии Садыром Жапаровым поприветствовал военных страны на киргизском языке. Это следует из трансляции, которую вели местные телеканалы.

«Салам, аскер! [букв. Приветствую, военные]», — сказал Владимир Путин, обращаясь к выстроившимся киргизским военным.

Это произошло в резиденции Жапарова «Ынтымак Ордо» в Бишкеке.

В честь визита российского президента был выстроен почетный караул, прозвучали гимны России и Киргизии. Путин находится в этой стране с госвизитом 26-27 ноября. Планируется обсуждение взаимодействия двух государств в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах. Ранее президент РФ начал официальную часть визита.