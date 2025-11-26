Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в комментарии «ВФокусе Mail» заявил, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине в целом соответствует интересам РФ, однако даже в случае его принятия возникают серьезные сомнения в практической реализации, поскольку Украина при поддержке Европы может саботировать выполнение соглашения.

Блохин обратил внимание на то, что план, который появился в Сети, Европой вообще рассматривается как капитуляция Украины, и он считает очевидным, что европейцы будут оказывать помощь киевскому неонацистскому режиму. Эксперт подчеркнул, что заморозка конфликта для Москвы невыгодна, поскольку враг возьмет тайм-аут, модернизирует свои военно-промышленные комплексы, а потом все начнется заново.

Собеседник издания указал, что российская сторона последовательно заявляет о готовности к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений, тогда как на Западе избегают четкого определения своих уступок и границ компромисса, что ставит под сомнение возможность урегулирования. Кроме того, Блохин отметил, что публичные заявления дипломатов зачастую расходятся с реальными переговорными позициями, что дополнительно затрудняет оценку истинных намерений сторон, и эта тактика может использоваться для затягивания переговорного процесса.

Политолог считает, что сценарий состоит в том, что выдвигается соответствующий план, и если Россия его не поддержит, то у Запада и США будут обоснования для усиления давления на Москву.