В Киргизии на встречу с Путиным вывели копейщиков

Почетный караул, часть из которого была одета в историческую форму с копьями, встретил президента России Владимира Путина в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС.

«Военнослужащие роты почетного караула облачились в шинели, отороченные каракулем. Часть солдат была одета в историческую форму», — указано в сообщении.

Российский лидер и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, выслушав рапорт командира роты, поприветствовали знамя, а, обойдя строй солдат, Путин поприветствовал их словами «Салам аскер».

Ранее стало известно, что Путин прибыл на переговоры в комплекс «Ынтымак ордо», что переводится с киргизского как «мир, дружба и единство». В этой резиденции президент Киргизии проводит встречи с международными лидерами и зарубежными гостями.