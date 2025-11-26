Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров проводят переговоры в Бишкеке в среду, 26 ноября.

Сообщается, что в российскую делегацию входят пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и другие.

Путин прилетел в столицу республики с государственным визитом 25 ноября. Ожидается, что глава государства также примет участие в заседании Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 27 ноября.