Захарова пошутила о замене фон дер Ляйен искусственным интеллектом

Мария Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что искусственный интеллект (ИИ) не захотел бы, чтобы его ассоциировали с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова высмеяла фон дер Ляйен
Захарову спросили, может ли ИИ заменить фон дер Ляйен. Представитель МИД РФ пошутила, что искусственный интеллект не захотел бы в это ввязываться.

«Я думаю, что искусственный интеллект отказался бы быть ассоциирован в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет», - подчеркнула Захарова.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ИИ «приблизится к человеческому мышлению» уже в 2026 году вместо 2050-го, как прогнозировали исследователи. После этого более 70 ученых осудили главу Еврокомиссии в открытом письме за «раздувание шумихи» вокруг ИИ. Они назвали слова фон дер Ляйен «маркетинговыми заявлениями, продиктованными жаждой прибыли и идеологией, а не эмпирическими данными и формальными доказательствами».

Позже Ирландский совет по гражданским свободам (ICCL) пожаловался омбудсмену ЕС на использование Еврокомиссией генеративного искусственного интеллекта в публичных документах. Правозащитники подчеркивали, что это, вероятно, нарушает собственные принципы ЕК и обязательства по договорам.

Недавний ответ Еврокомиссии на запрос ICCL включал четыре ссылки, как минимум одна из которых была сгенерирована с помощью ChatGPT. Эта ссылка включает в себя «utm_source=chatgpt.com», что указывает на ресурс, сгенерировавший ее.