Расходы на депортацию мигрантов предложили переложить на работодателей

Работодателей предложили обязать открывать специальные банковские счета, предназначенные для финансирования возможного принудительного выдворения мигрантов-нарушителей. Такой законопроект подготовили депутаты из фракции ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого.

Проект закона, отправленный в правительство РФ на заключение, предполагает использование накопленных на указанных счетах средств для погашения административных штрафов, наложенных на иностранных работников, и оплаты расходов на возможную депортацию.

Леонид Слуцкий подчеркнул, что нынешняя практика, при которой государство вынуждено брать на себя расходы по депортации мигрантов, несмотря на неисполнение ими обязательств по уплате штрафов, создает несправедливую ситуацию. По его мнению, предприниматели, использующие рабочую силу мигрантов, должны самостоятельно обеспечивать выполнение санкций против правонарушителей.

Согласно пояснению депутата, первая часть законопроекта устанавливает обязанность работодателей завести специальные счета, вторая же вводит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, обеспечивающие автоматическое взыскание денег с предприятий в случае, если сотрудник отказывается оплатить назначенный штраф лично.

При этом отмечается, что новая мера не затронет организации, трудоустраивающие высококвалифицированных иностранных специалистов.