Ушаков назвал задачу "слива" беседы с Уиткоффом

Помешать налаживанию российско-американских отношений - задача "слива" в прессу "расшифровок", якобы отражающих содержание разговоров помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Такое мнение высказал сам Ушаков репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
"Чтобы, наверное, помешать, - предположил он, отвечая на вопрос журналиста, зачем делаются такие публикации. - Вряд ли это делается, чтобы улучшить отношения, - они сейчас выстраиваются тяжело, выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе и по телефону".