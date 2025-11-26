В Кремле анонсировали визит Уиткоффа

Достигнута предварительная договоренность о визите спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликованной в его Telegram-канале.

«Что касается Уиткоффа, я могу сказать, что достигнута предварительная договоренность о том, что он приедет в Москву на следующей неделе», — сообщил Ушаков.

По словам помощника российского лидера, помимо спецпосланника в Россию также прибудут представители амерканской администрации, которые имеют отношение к урегулированию украинского конфликта.