Жители Евросоюза активно выбирают Россию новым домом. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, все больше граждан Евросоюза решают сменить свое место жительства на Российскую Федерацию, руководствуясь традиционными ценностями и привлекательностью нашей страны. С каждым месяцем количество заявок стабильно растет. Володин привел данные по состоянию на октябрь 2025-го: в государственные органы поступило около 2275 ходатайств. Среди основных отправителей обращений лидируют Германия, Латвия, Франция, Италия, Англия, Эстония и Литва.

Что же привлекает жителей Европы именно в Россию? Володин перечислил следующие факторы:

безопасность и стабильность, защищенность от криминальных угроз,бесплатная медицинская помощь и доступное качественное образование,свобода выражения мнений и отсутствие навязывания чуждых обществу идей,отсутствие агрессивной пропаганды альтернативных семейных моделей и изменений половой принадлежности,экономический кризис в родных государствах, сокращение рабочих мест и социальных выплат.

Парламентарий также привел несколько моментов о положении дел в Старом Свете:

уже второй год подряд Германию охватывает экономический спад, многие города находятся на грани финансового краха, государственный долг ряда европейских держав продолжает расти: Италия достигла отметки в 142%, Франция - 112%, даже Германия накопила задолженность размером 62,9%, предприятия закрываются одно за другим, увеличивается число безработных,социальные льготы сокращают повсеместно,в ряде стран Европы практически нет ограничений по смене пола несовершеннолетними.

Таким образом, по оценке Володина, вполне понятно стремление европейцев обустроить свою жизнь и будущее своих семей, выбирая надежное и комфортное пространство для своего будущего развития.