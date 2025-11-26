Занимавший должность министра иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год Андрей Громыко высоко оценил бы внешнюю политику современной России. В этом уверен внук дипломата, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

По его словам, РФ как государство является продолжателем Советского Союза. И ее внешняя политика развивается в «советском» русле, цитирует собеседника «Абзац».

«Сейчас мы возвращаемся к политике, которая велась в бытность Андрея Андреевича министром иностранных дел. Это, бесспорно, нормализация и деэскалация отношений с Западом и другими ядерными державами. Это и активность в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке», — пояснил Громыко.

Ранее политолог, публицист, журналист Владимир Корнилов в интервью «Свободной Прессе» подчеркнул, что все заявления, связанные с проектами мирных соглашений по Украине и гарантиями безопасности, не связаны ни с Украиной, ни с гарантиями безопасности напрямую.