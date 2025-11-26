Захарова: инфошум вокруг плана Трампа по Украине раздувают ради эскалации
Европейские медиа и политики раздувают инфошум вокруг плана президента США Дональда Трампа по Украине, поскольку эскалация кризиса пошла не по плану.
Они пытаются манипулировать ситуацией, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что те, кто пытается руководить шумихой вокруг мирного плана США по Украине, намерены его переиначить и подорвать усилия Трампа.
