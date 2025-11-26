Европейские медиа и политики раздувают инфошум вокруг плана президента США Дональда Трампа по Украине, поскольку эскалация кризиса пошла не по плану.

Они пытаются манипулировать ситуацией, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это для того, чтобы... манипулировать ситуацией... чтобы сорвать вообще возможности для политико-дипломатического урегулирования», — сказала она, комментируя последние публикации в СМИ о плане США по Украине и заявления европейских политиков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что те, кто пытается руководить шумихой вокруг мирного плана США по Украине, намерены его переиначить и подорвать усилия Трампа.

