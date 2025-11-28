Любое изъятие Лондоном замороженных российских активов будет считаться воровством. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Возможно, оно (изъятие — RT) состоится, или же не состоится... В любом случае, это будет воровство наших активов», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее, во вторник, премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече «коалиции желающих» заявил о готовности сфсовместно с Евросоюзом использовать замороженные российские активы для помощи Киеву.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова между тем, говоря о замороженных активах, назвала западных политиков «евроворьём» и пообещала, что Москва примет жёсткие меры.