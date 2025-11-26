Объяснено, на какие уступки могла бы пойти РФ для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что прекращение боевых действий российскими силами само по себе может рассматриваться как крупный шаг навстречу в процессе украинского урегулирования. Его слова прозвучали в разговоре с журналистами на борту президентского самолёта; трансляция опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

Как отметил американский лидер, заявления о том, что предложенный Вашингтоном план якобы благоприятствует Москве, не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что остановка наступления уже является серьёзным элементом возможного компромисса. По выражению Трампа, «они идут на уступки — прекращают боевые действия и не продвигаются дальше».

По словам президента, такие шаги могут стать частью будущей сделки. Трамп выразил несогласие с тезисами о том, что Россия не демонстрирует готовности к компромиссам, и напомнил, что сам процесс обсуждения продолжается. Заявление он сделал во время перелёта во Флориду, где намерен провести выходные в связи с Днём благодарения.

Ранее Трамп сообщал, что Вашингтон сократил число пунктов в предлагаемом плане урегулирования и ведёт конструктивный диалог с Москвой. 20 ноября в СМИ появилась предварительная версия документа, где упоминались признание Крыма и Донбасса частью России, ограничения численности ВСУ и отказ Украины от вступления в НАТО.

21 ноября Владимир Путин подтвердил, что Москва получила американский план, который заметно отличается от обсуждавшегося в Анкоридже. По его словам, документ может лечь в основу будущего соглашения, однако пауза в общении связана с позицией Киева, который отказался следовать предложенным мерам.

23 ноября украинская делегация встретилась в Женеве с представителями США и европейских стран для уточнения деталей плана. NYT сообщала, что рабочий вариант отличается от первоначального.

24 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «женевский» текст Москва пока не получала.