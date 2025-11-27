Президент Владимир Путин на переговорах об урегулировании на Украине не оступится от принципиальных для РФ позиций, заявил ТАСС бывший премьер, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

Он отметил, что переговоры идут активно, но говорить о них еще рано.

«Позиция России известна. И наши требования тоже известны. Я не думаю, что Владимир Путин от них отступится», — сказал экс-премьер и подчеркнул, что это его личная точка зрения.

Степашин допустил воссоединение Одессы с Россией

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями.

Американский политик сказал, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится с лидером РФ. Не исключено, что сопровождать его будет Джаред Кушнер — зять президента, которого Трамп назвал участником мирного процесса. Жестких сроков достижения соглашения президент США не ставил.

Ранее сообщалось, что Украина отвергла три главных условия мирного плана США.