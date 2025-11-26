Дмитриев ответил на сообщения об утечке телефонных разговоров с Уиткоффом

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отреагировал на сообщения о якобы утечке телефонных разговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Об этом он написал в соцсети X.

Чиновник одним словом ответил на пост агентства Bloomberg, опубликовавшего новость о переговорах.

«Фейк», — указал он.

Позднее Дмитриев добавил, что «чем ближе [стороны конфликта] к миру, тем отчаяннее действуют поджигатели войны».

Ночью 26 ноября Bloomberg написало, что получило запись в свое распоряжение. Однако аудиофайл выложен не был, приводилась лишь пятиминутная «стенограмма», в ходе которой политики обсуждали 20 аспектов украинского конфликта. Уиткофф якобы рекомендовал Ушакову организовать телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до визита украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом. Также он «посоветовал», чтобы Путин назвал Трампа «настоящим миротворцем» за усилия по окончанию военного конфликта в Газе. После этого в американской администрации появился мирный план, состоящий из 28 пунктов, резюмировало издание.