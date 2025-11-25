Путин утвердил новую стратегию национальной политики России до 2036 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года», — говорится в тексте указа.

Документ вступает в силу с 1 января 2026 года и направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Основной целью стратегии заявлено укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия. Ключевыми направлениями стали поддержка русского языка как государствообразующего, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, а также обеспечение межнационального и межрелигиозного согласия.

Особое внимание в документе уделяется интеграции в правовое и культурное пространство России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Для них предусмотрен комплекс дополнительных мер.