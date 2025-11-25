Стало известно о планах Орбана встретиться с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. Об этом сообщил журналист венгерского издания Direkt36 Сабольч Паньи со ссылкой на собственные источники, передает RT.

Он отметил, что данную информацию ему передал «надежный источник, знакомый с деталями поездки». Официального подтверждения грядущей встречи Орбана и Путина пока нет.

Предполагается, что целью поездки премьер-министра Венгрии в Москву станет обсуждение предложенного США плана по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее венгерский глава МИД Петер Сийярто посоветовал Брюсселю и Киеву согласиться на американский план, поскольку ситуация для них постоянно только ухудшается.