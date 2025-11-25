В России появился еще один праздник

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в стране Дня российской фельдъегерской связи. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Поясняется, что официальный статус празднику придан для сохранения и развития исторических традиций, а также повышения престижа службы в органах федеральной фельдъегерской связи.

17 декабря 1796 года император Павел I издал Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса. Изначально формирование состояло из 13 фельдъегерей и одного офицера. Сегодня предельная штатная численность Государственной фельдъегерской службы (ГФС) составляет 4111 человек.