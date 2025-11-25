Лавров рассказал о позоре ООН

Глава МИД России Сергей Лавров назвал позором непредоставление ООН списка жертв в Буче. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Ассоциации «Франко-Российский диалог».

По словам Лаврова, такие действия являются «позорищем» для ООН, а также доказательством того, что организация публикует факты только в том случае, если видит в этом выгоду. Дипломат добавил, что Россия уже отправила письмо с требованием предоставить список жертв в Буче в управление Верховного комиссара ООН по правам человека. На это российская сторона получила отказ. Он был обосновал тем, что ООН не может раскрывать конфиденциальную информацию, если она может нанести моральный или иной ущерб остающимся в живых людях.

«Ежегодно, когда приезжаю в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи <...> обращаюсь, глядя в глаза генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, нельзя ли нам получить список лиц, чьи тела были показаны в программе "Би-Би-Си" как "жертвы зверств" российской армии <...> Он сказал, что у них такие правила, и этим занимается управление верховного комиссара ООН по правам человека. <...> Это позорище для Организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно», — заявил он.

Лавров также добавил, что считает такие действия «явкой с повинной».