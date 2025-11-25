Европейские страны «провалились по всем статьям» в своих действиях по Украине, начиная с 2014 года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, говорится на сайте министерства.

«Каждый раз, когда достигался прогресс, договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные — эти договоренности срывались», — обратил внимание министр.

Лавров напомнил, что именно Европа сорвала минские договоренности в 2014 году, в чем открыто признались Франция и Германия. Также глава российского МИД напомнил, как Европа в лице экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в 2022 году отговорила президента Украины Владимира Зеленского подписать договор, который украинская сторона сама предложила.

«Европа же провалилась по всем статьям начиная с 2014 года», — заключил Лавров.

До этого политолог Владимир Шаповалов выразил мнение, что США попытаются исключить лидеров Европы из переговорного процесса по урегулированию на Украине. Шаповалов считает, что трехстороннего формата с участием РФ, США и Европы не было и, скорее всего, не будет, поскольку «Россия не желает участия Европы в разрешении конфликта». Политолог добавил, что если Соединенным Штатам удастся убрать Европу из переговоров по Украине, то это станет серьезным военно-политическим и дипломатическим поражением для ЕС.