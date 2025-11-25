В России рассказали о цели поездки Путина в Киргизию

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Киргизию в числе прочего продлит международные договоры, которые действуют между странами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

«Наш президент посещает те страны, которые в первую очередь входят в СНГ, в различные структуры, где мы активно работаем. (…) У нас огромное количество международных соглашений, договоров, которые требуют пролонгации и доработки. Киргизия для нас является не просто братской республикой, но стратегическим партнером по многим направлениям. Поэтому сегодняшний визит — в рамках той международной программы, которая давно сформирована президентом», — сказал Водолацкий.

Он выразил мнение, что на встрече Путина с киргизским коллегой Садыром Жапаровым будут приняты решения по пролонгации многих международных договоров.

«Сегодняшний визит — это новый этап выходящих на новый уровень отношений между Россией и Киргизией. У нас очень много моментов, связанных с решением и принятием модельных законов, которые необходимо принять нашим государствам, и вопросы, связанные с созданием совместных предприятий в области энергетики и в области текстильной промышленности», — подытожил депутат.

Ранее стало известно, что Путин посетит Киргизию с официальным визитом 25-27 ноября. В материалах пресс-службы Кремля сообщается, что по итогам переговоров планируется принятие президентами совместного заявления.