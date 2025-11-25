Лавров рассказал о роли Белоруссии в урегулировании конфликта на Украине

Белоруссия сыграла очень важную роль в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь Белоруссия помогла РФ, когда «после начала СВО у Москвы не было возможности обеспечить безопасность русских и русскоязычных на Украине».

«Через несколько дней украинцы предложили переговоры, наши белорусские друзья предоставили Беловежскую пущу, где состоялось несколько раундов. Тот факт, что потом по капризам Киева все было перенесено в другое место, не умаляет значение той роли, которую сыграла Белоруссия», — добавил Лавров.

Также глава МИД РФ напомнил об активном участии президента республики Александра Лукашенко в организации подписаний минских соглашений.

«Он очень много лично сделал для того, чтобы организовать эту работу таким образом, чтобы она завершилась успешно», — сказал Лавров.

Напомним, что в мае 2022 года в Белоруссии состоялись первые с начала СВО раунды переговоров между Россией и Украиной. Еще три встречи прошли в феврале и марте. Затем переговоры продолжались по видеосвязи, но вскоре были прекращены. Они возобновились лишь в 2025 году в Стамбуле.