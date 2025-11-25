«Не забудьте туалеты»: Захарова о плане Финляндии установить забор на границе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала план Финляндии построить забор вдоль границы с Россией. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как заявила дипломат, вместе с забором Финляндии нужно также построить туалеты. По словам Захаровой, они пригодятся «если их фобии начнут брать верх над разумом».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Финляндия планирует построить забор в метре от российской границы.