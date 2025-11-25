Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин: политика ЕС и НАТО угрожает безопасности России

Газета.Ru

Агрессивная политика Евросоюза и НАТО, проводимая в сфере международных отношений и в военной области, представляет угрозу для безопасности России.

В ОЗХО назвали серьезную угрозу для безопасности России
© РИА Новости

Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет ТАСС.

«Проводимая этими двумя объединениями агрессивная политика представляет серьезную угрозу безопасности Российской Федерации», — сказал он, выступая на 30-й конференции государств — участников ОЗХО в Гааге.

Тарабрин напомнил, что Россия является одним из пяти членов восточноевропейской группы ОЗХО, которые не входят и не ассоциируют себя с ЕС и НАТО. По его словам, кампания РФ в этой организации основывается в первую очередь на необходимости строгого соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что современный Евросоюз, «напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками», представляет прямую угрозу для России. Также политик заявил, что угрозой для РФ является и Североатлантический альянс. Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству России с отдельными европейскими странами.