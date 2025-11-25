В ОЗХО назвали серьезную угрозу для безопасности России

Агрессивная политика Евросоюза и НАТО, проводимая в сфере международных отношений и в военной области, представляет угрозу для безопасности России.

Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет ТАСС.

«Проводимая этими двумя объединениями агрессивная политика представляет серьезную угрозу безопасности Российской Федерации», — сказал он, выступая на 30-й конференции государств — участников ОЗХО в Гааге.

Тарабрин напомнил, что Россия является одним из пяти членов восточноевропейской группы ОЗХО, которые не входят и не ассоциируют себя с ЕС и НАТО. По его словам, кампания РФ в этой организации основывается в первую очередь на необходимости строгого соблюдения Конвенции о запрещении химического оружия.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что современный Евросоюз, «напичканный оружием, радужными фриками и брюссельскими крикливыми сучками», представляет прямую угрозу для России. Также политик заявил, что угрозой для РФ является и Североатлантический альянс. Вместе с тем зампред Совбеза подчеркнул, что это не должно мешать сотрудничеству России с отдельными европейскими странами.