Захарова резко высказалась о словах Макрона о замороженных активах РФ

Илья Родин

Только Россия имеет право распоряжаться своими суверенными активами, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова резко высказалась о словах Макрона о замороженных активах РФ
© Рамблер

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что замороженными на счетах европейских финансовых учреждений суверенными активами России «могут распоряжаться только европейцы».

«Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», — предупредила Захарова.

Politico: ЕС опасается провала идеи с кредитом за счет активов РФ

Ранее в МИД РФ назвали воровством заморозку российских активов в Европе. В министерстве заметили, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.