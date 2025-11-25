Захарова резко высказалась о словах Макрона о замороженных активах РФ

Только Россия имеет право распоряжаться своими суверенными активами, заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что замороженными на счетах европейских финансовых учреждений суверенными активами России «могут распоряжаться только европейцы».

«Только Россия имеет право решать, что будет с активами РФ. А те, в чьих руках незаконно находятся деньги Российской Федерации, должны их вернуть, если не хотят прослыть евроворьем и получить жесточайший ответ за свое преступление», — предупредила Захарова.

Ранее в МИД РФ назвали воровством заморозку российских активов в Европе. В министерстве заметили, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.