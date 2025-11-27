Путин прибыл на саммит ОДКБ в Бишкеке

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию «Ынтымак Ордо» на саммит ОДКБ в Бишкеке.

Российский лидер примет участие в церемонии приветствия президентом Киргизии Садыром Жапаровым глав государств — членов ОДКБ и в совместном фотографировании.

Затем состоятся заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном составах.

Ранее сообщалось, что Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и встретится в Бишкеке с белорусским коллегой Александром Лукашенко.