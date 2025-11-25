Путин прибыл в Киргизию, где примет участие в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизскую Республику.

Борт номер один приземлился в аэропорту Бишкека. Программа очень насыщенная - два дня государственного визита, а затем там же, в столице Киргизии, - саммит ОДКБ.

Визит начнется с церемонии возложения венков к мемориалу "Вечный огонь" на площади Победы, в которой примут участие оба лидера - президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров.