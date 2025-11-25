В России задумались о новом запрете для мигрантов

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил запретить мигрантам носить и покупать оружие. Об этом сообщает «Абзац».

По его мнению, иностранцы должны лишиться доступа к холодному и огнестрельному оружию. Нередко оно становится предметом нападения, а не самообороны.

«Восточный менталитет предполагает, что мужчина должен быть вооружен. Каждый второй носит с собой нож. Я считаю, что (запрет — прим. ред.) — это вопрос безопасности. Необходимо такие запреты вводить», — заявил Матвеев.

Ранее группа депутатов и сенаторов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам приобретать в России газовые баллончики, электрошокеры и пневматическое оружие малой мощности. Парламентарии считают, что доступ иностранцев к таким изделиям без ограничений способствует их использованию при совершении преступлений.