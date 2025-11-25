Стубб сделал громкое заявление по Украине

Грядущие дни станут решающими в урегулировании украинского конфликта, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) президент Финляндии Александр Стубб.

По словам Стубба, сегодня утром он разговаривал по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте.

Зеленский рассказал о текущей ситуации на фронте, поделился подробностями президент Финляндии.

«Следующие несколько дней станут решающими в достижении справедливого и прочного мира», — резюмировал Стубб.

Ранее сообщалось, что вычеркнутые из первоначальной версии плана Соединенных Штатов по Украине пункты пропишут в других документах, их планируется обсуждать в рамках дальнейшего переговорного процесса. При этом речь шла о том, что членство Украины в Североатлантическом альянсе «не полностью исключено».

После этого официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российской стороне не поступал обновленный мирный план по Украине.