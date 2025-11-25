В Госдуме оценили планы Макрона по отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не может выдвигать условия по размещению войск на территории Украины после завершения конфликта, так как Европа не сделала ни одного шага к миру.

Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Слишком амбициозные планы французского президента рискуют разбиться о неудобную ему реальность. Европа не продемонстрировала ни единого шага, который бы привел Украину к миру, наоборот — всячески провоцирует эскалацию, поэтому Париж в принципе не может озвучивать условия о размещении своих войск», — сказал депутат.

По словам Белика, вместо урегулирования внутреннего кризиса во Франции, Макрон продолжает вмешиваться в международную политику и рассматривает Украину как плацдарм, на котором можно «обкатать свой контингент в противостоянии с Россией, и при этом как бы наблюдать со стороны».

До этого Эммануэль Макрон в эфире радиостанции RTL заявил, что так называемая «коалиция желающих» хочет после завершения конфликта разместить свой военный контингент на Украине «на второй линии, вдали от фронта».