Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.