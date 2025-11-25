В России объяснили отказ Рубио встречаться с Каллас

Госсекретарь США Марко Рубио демонстративно отказался встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас, так как в американской администрации не уважают политическое руководство ЕС. Такое мнение высказал News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Марко Рубио, считающийся одним из самых проевропейских членов команды президента США Дональда Трампа, отказался от проведения встреч с Каей Каллас на фоне ее напряженных отношений с Белым домом.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратил внимание на то, что проблемы со встречами с высокопоставленными представителями администрации США возникают не только у Каи Калласс, но и у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«В Овальном кабинете не очень уважают политическое руководство Евросоюза и Европарламента и не особо считаются с его мнением. Я уверен, что Трамп продолжит придерживаться такой политики в будущем», — заметил Чепа.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 185 государств, в том числе резко повысил их и для ЕС. 27 июля Вашингтон и Брюссель достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться ставки в размере 15%. В ответ ЕС открыл рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

По мнению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, это соглашение стало «позорным» для Европейского союза и американский лидер буквально «вытер пол» Урсулой фон дер Ляйен.