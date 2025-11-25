В Госдуме отказали Макрону в праве диктовать условия по Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон не имеет права диктовать условия или вмешиваться в переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине. Об этом NEWS.ru заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она напомнила, что Макрон не первый год хочет быть «медиатором» в повестке по Украине, однако кроме Киева его никто не слушает. Американский президент Дональд Трамп не отдаст лидерство по части переговоров, предположила депутат.

«К большому сожалению для Макрона, у него нет какого-то права что-либо говорить и диктовать. Американская сторона не воспримет его риторику, потому что мирный план должен устраивать США. Можно сколько угодно говорить, что в договоре слишком много пунктов, выгодных России. ЕС и Макрон хотят приложить руку, повычеркивать что-то, но это должно касаться только Украины и РФ», — сказала Журова.

Сейчас европейцы перестали успевать за темпом, который навязал президент США, и «они могут только гадость сделать», подчеркнула парламентарий. Макрон же «ведет себя как ребенок» и пытается «заминировать путь к мирному урегулированию», констатировала Журова.

До этого Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна решить, как поступать с замороженными активами России.

Политик также прокомментировал мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этот документ демонстрирует, что было бы приемлемо для России, но необходимо улучшить ряд моментов, чтобы план был выгоден и для Украины с Европой.