Лавров ответил на вопрос о переговорах России и США в Абу-Даби

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на вопрос о якобы встрече представителей России с министром армии США Дэном Дрисколлом и его делегацией в Абу-Даби заявил, что Москва предпочитает «заниматься дипломатией, а не трепать языком».

Его слова передает РИА Новости.

«У нас подход другой. Как я уже сказал, каналы есть, но мы предпочитаем заниматься именно дипломатией, а не трепать языком в попытке спровоцировать и подорвать те или иные позитивные и перспективные инициативы», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что министр армии США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби намерен представить российской стороне сокращенный план Трампа по мирному урегулированию на Украине.

До этого сообщалось, что министр армии США якобы встретился в Абу-Даби с российской делегацией в понедельник, 24 ноября. Следующая встреча запланирована на вторник, 25 ноября.