Лавров прокомментировал слова Макрона в адрес России

Глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что резкие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы имеют конкретную цель — отвлечь внимание французов от неудач внутренней политики. Такое заявление дипломат сделал во время пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии.

По словам Лаврова, подобные заявления являются лишь попыткой увести взгляд избирателей от экономических и социальных проблем.

Макрон сделал истеричное заявление о России

Российская сторона, как неоднократно подчеркивалось, остается открытой для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

Поводом для комментариев Лаврова стали слова Макрона о том, что Россия является «единственной красной линией», препятствующей разрешению конфликта. Министр напомнил, что президент Владимир Путин уже давал оценку подобным заявлениям европейских лидеров.

«Это уже президент (РФ Владимир Путин — Прим.) комментировал: некоторые выходки наших европейских соседей, которые, в общем-то, имеют цель только отвлечь внимание своего электората от полной провальной политики с точки зрения экономического, социального развития, интересов населения», — заявил глава МИД РФ.

Ранее Макрон заявлял, что Франция не собирается отправлять свои войска воевать на Украину.